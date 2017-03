Die Post befindet sich schon länger im Transformationsprozess, ihr Kerngeschäft schrumpft Jahr für Jahr. Trotzdem konnte sie in den letzten Jahren den Gewinn meist steigern. In diesem Jahr nun nicht mehr: Der enorme Druck aufs Kerngeschäft macht sich nun also auch in den Zahlen bemerkbar.



Drei Pfeiler der Post sind unter Druck: Jahr für Jahr werden weniger Briefe verschickt, die Postfinance kämpft mit den tiefen Zinsen, und auch der Paketmarkt leidet. Die Post kämpft hier auf dem freien Markt mit der international wachsenden Konkurrenz – die Margen sinken. Auch wenn mehr Pakete verschickt werden: Diese können den Rückgang bei der Briefpost nicht kompensieren.