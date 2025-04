Per E-Mail teilen

Der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF) Klaus Schwab reicht Strafanzeige gegen unbekannt ein, wie er gegenüber SRF bestätigt.

Zuvor berichtete das «Wall Street Journal», dass das WEF eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet habe.

Grund für die Untersuchung sei demnach ein anonymer Brief an den WEF-Vorstand, wonach sich Schwab und seine Frau auf Kosten des Forums bereichert hätten.

Schwab trat am Ostermontag als WEF-Vorsitzender zurück.

Die Familie Schwab distanziere sich von den Anschuldigungen, hält sie gegenüber SRF fest. Und sie bedauere, dass der WEF-Gründer selbst vom Stiftungsrat nicht angehört worden sei.

WEF wartet Untersuchungsergebnis ab

Der anonyme Brief an den WEF-Vorstand soll Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung und Arbeitsplatzkultur äussern. Dazu zählt laut «Wall Street Journal» auch die Behauptung, dass Schwab und seine Frau Mittel des Weltwirtschaftsforums für persönliche Zwecke verwendet hätten. Entsprechend sei eine Untersuchung gegen Schwab wegen möglicher Unregelmässigkeiten in der Amtsführung eingeleitet worden.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters teilte das WEF mit, die Anschuldigungen seien ernst zu nehmen, aber nicht bewiesen. Man werde das Ergebnis der Untersuchung abwarten, bevor man sich weiter zur Angelegenheit äussere.

Vorwurf der persönlichen Bereicherung

Im anonymen Brief an den WEF-Stiftungsrat heisst es laut «Wall Street Journal», dass es während Jahren zu systematischen Governance-Verfehlungen und Machtmissbrauch gekommen sei. Schwab und seine Ehefrau Hilde sollen private Luxusreisen über das WEF abgerechnet haben und eine vom WEF erstandene Immobilie am Genfersee teils exklusiv privat genutzt haben. Die Villa soll etwa 30 Millionen Dollar gekostet haben und rund 20 Millionen Dollar für Renovierungen verschlungen haben.

Legende: Klaus Schwab hatte das Weltwirtschaftsforum WEF 1971 ins Leben gerufen – mit Geld seiner Eltern, Ersparnissen als Manager und einem Kredit. REUTERS/Pierre Albouy

Brief von ehemaligen Angestellten

Der anonyme Brief stammt offenbar von aktuellen und ehemaligen Angestellten des WEF, der vergangene Woche beim Stiftungsrat des Forums eingegangen war, wie SRF-Wirtschaftsredaktor Sven Zaugg erklärt.

In dem Schreiben wird laut «Wall Street Journal» auch das Führungsverhalten Schwabs hinterfragt. Insbesondere im Umgang mit weiblichen Angestellten. Bereits im vergangenen Sommer überschatteten Berichte von ehemaligen Angestellten das WEF und damit auch des Erbe von Gründer Klaus Schwab. Die Rede war von Sexismus und Rassismus innerhalb der Organisation. Auch da gab es Untersuchungen, die zum Teil aussergerichtlich beigelegt wurden.

Schaden nicht absehbar

Wie gross der Schaden im aktuellen Fall ist und ob es überhaupt einen gibt, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, sagt Zaugg. Immerhin habe sich der Stiftungsrat am Ostersonntag, einen Tag vor Schwabs abrupten Rücktritt, zu einer Krisensitzung getroffen.

Offenbar hat sich Schwab an dieser Sitzung verteidigen wollen, ist aber auf taube Ohren gestossen. Ein Sprecher sagte gemäss Zeitungsbericht, Schwab habe nie die Möglichkeit gehabt, dem Stiftungsrat oder dem Prüfungsausschuss seine Sicht darzulegen.

Wie weiter mit dem WEF?

Im Stiftungsrat sitzen illustre Persönlichkeiten wie der Ex-US-Vize Al Gore und EZB-Chefin Christine Lagarde. Dass der Stiftungsrat eine externe unabhängige Untersuchung einleite, deute auf den Ernst der Sache hin, so Zaugg.

Das Forum dürfte Schwabs Abgang hingegen gut verkraften, denn dieser sei zwar noch Vorsitzender des Stiftungsrats, aber ohne exekutive Aufgaben gewesen. Zudem befinde sich das WEF schon länger im Umbau und modernisiere sich.