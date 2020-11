Blackrock ist mit einem Anlagevermögen von 7600 Milliarden Dollar der weltweit grösste Vermögensverwalter. Er investiert Geld von Pensionskassen, Staatsfonds, Versicherungen und Privaten in Firmen weltweit. Nur etwas mehr als neun Prozent sind nach ESG-Kriterien verwaltet. Mirjam Staub-Bisang ist Schweiz-Chefin von Blackrock; sie berät das Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit.

SRF: Frau Staub-Bisang, neun Prozent tönt nicht nach viel.

Mirjam Staub-Bisang: Neun Prozent klingen tatsächlich nicht nach viel, wenn man es relativ sieht. Aber absolut sind neun Prozent von 7600 Milliarden Dollar eine stolze Zahl. Da sind wir nicht weit weg vom gesamten verwalteten Pensionskassenvermögen in der Schweiz.

Man kann ESG-Werte, die institutionelle Investoren ausweisen, zwar nicht direkt vergleichen. Dennoch: Versicherer und Pensionskassen liegen mit Werten von 50 bis 100 Prozent deutlich über Blackrock.

Ein Viertel unserer Gelder sind aktiv verwaltete Vermögen. Drei Viertel liegen in Indexanlagen, das sind ETF, sogenannte Passivanlagen. Auf diesen Anlagen, wo wir nicht einen klaren Nachhaltigkeitsansatz haben, haben wir eine aktive Aktionärspolitik. Wir pflegen den Dialog mit der Unternehmensspitze und stellen dort die Nachhaltigkeit ins Zentrum des Dialogs.

Wie können Sie bei den Firmenchefs Einfluss nehmen?

Hier geht es darum, dass wir die Unternehmen anhalten, transparent über Klimarisiken, über Nachhaltigkeitsrisiken in ihrem Geschäft zu berichten.

Und wenn sie das nicht tun?

Dann kommen sie auf eine Watchlist. Dieses Jahr haben wir rund 200 Unternehmen auf diese Liste gesetzt. Wir geben ihnen ein Jahr Zeit, transparenter zu werden oder an ihren Geschäftsstrategien zu arbeiten. Wenn es nicht zufriedenstellend ist, müsste man einen Schritt weitergehen. Das heisst, dass man möglicherweise eine Décharge nicht erteilt oder Verwaltungsräte nicht wieder wählt.

200 Firmen sind wenig, wenn man bedenkt, dass Blackrock in praktisch alle grossen Unternehmen investiert ist.

Wir sind auf einer Reise und haben unseren Fokus auf jene Unternehmen gelegt, welche die grössten CO2-Produzenten sind – also die kritischen Industrien, das sind Energie-, aber auch Industrie-Unternehmen. Aber wir schauen die Nachhaltigkeits-Strategien sämtlicher Unternehmen an, in die wir investiert sind. Im Moment ist der Fokus dort, wo es am schlimmsten ist.