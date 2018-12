Die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca mit Hauptsitz in Panama City war eine grosse Anbieterin und Verwalterin von Offshore-Firmen in sogenannten Steueroasen. Diese Briefkastenfirmen sind nicht per se illegal, aber sie können dazu genutzt werden, Steuern zu vermeiden oder zu hinterziehen, Gelder zu waschen oder Sanktionen zu umgehen. Im Zusammenhang mit den Enthüllungen eines Journalistennetzwerkes (den sogenannten Panama-Papers) im Jahr 2016 wurde bekannt, dass Mossack Fonseca für mehr als 14'000 Kunden 214'488 Firmen verwaltete. Ihr Geschäftsgebaren galt als ethisch fragwürdig, mit den jetzigen Anklagen kann es auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die Anwaltskanzlei schloss im März 2018 aus eigenem Entschluss.