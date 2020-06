Ökonom Aymo Brunetti ist zuversichtlich für den Schweizer Konsum. Der Wirtschaftsprofessor der Universität Bern warnt im Interview davor, ein Konjunktur-Paket aufzusetzen, auch wenn das Haushaltseinkommen in der Schweiz in diesem Jahr sinken wird.

SRF: Der Konsum zieht aktuell wieder an. Wie nachhaltig ist das Konsumklima?

Aymo Brunetti: Es war sehr speziell in diesem Abschwung, dass wir einen sehr starken Rückgang des Konsums hatten. Das ist ganz anders als normalerweise, wenn der Konsum auch in einer Rezession noch weiter wächst.

Die grosse Hoffnung war, dass der Konsum mit dem Ende des Lockdowns anzuziehen beginnt. In den ersten Daten sehen wir zwar keinen starken, aber einen deutlichen Anstieg des Konsums. Wenn das so weitergeht, sind wir auf einem guten Pfad.

Die Konsumfreude ist auch stark abhängig davon, wie viele Jobs wegfallen. Wie schlimm wird es diesen Sommer oder Herbst?

Das wird ganz entscheidend sein. Wenn die Erholung anhält, wenn die Arbeitslosigkeit nicht allzu stark ansteigt, dann ist davon auszugehen, dass wir nicht so einen starken Unsicherheitseffekt haben.

Ganz anders wäre es, wenn wir eine zweite starke Ansteckungswelle und einen zweiten Lockdown hätten. Das würde die Unsicherheit über die Einkommen und die weitere Entwicklung gewaltig erhöhen. Die Gefahr wäre gross, dass die Konsumenten ihre Ausgaben sehr stark zurückfahren.

Dann wäre die Nachhaltigkeit ernsthaft in Frage gestellt. Aber das ist im Moment nicht das Hauptszenario.

Gemäss einer Studie der Credit Suisse fallen die Haushaltseinkommen in der Schweiz dieses Jahr um 5 Prozent. Müsste man da den Konsum nicht staatlich ankurbeln. Stichwort: Konjunkturpaket?

Es kann nicht die Aufgabe des Staates sein, dass er jeden Rückgang des Einkommens vollständig kompensiert. Was wir bisher mit der Kurzarbeit und den Liquiditätshilfen gemacht haben, war schon ein gewaltiges Konjunktur-Stimulierungs-Paket. Wir haben noch nie in so kurzer Zeit so viel Geld ausgegeben.

Ein Konjunktur-Paket im eigentlichen Sinne wäre völlig falsch im Moment, weil wir nicht wissen, in welche Richtung es sich weiterentwickelt. Wenn wir einen normalen Aufschwung haben, wäre das eine völlige Überstimulierung und eine Verschwendung von öffentlichen Ressourcen.

Wenn wir eine zweite Welle und einen schweren Lockdown hätten, dann müsste man allenfalls über Konjunkturprogramme sprechen. Aber nicht jetzt.

Das Interview führte Reto Lipp.