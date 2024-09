Kontroverser Onlinemarktplatz Wie Temu seine Händler schröpft

Der 44-jährige Collin Huang hat 2015 den chinesischen Onlinemarktplatz Pinduoduo, kurz PDD, gegründet. Zuvor machte der Softwareingenieur seinen Master an der University of Wisconsin und sammelte Arbeitserfahrung bei Microsoft und Google um dann seine erste E-Commerce Firma Oku zu gründen, die er anschliessen verkaufte.

Temu wurde 2022 unter dem Mutterkonzern PDD in Leben gerufen. Zu diesem Zeitpunkt war Huang keine führende Funktion mehr bei PDD. Er ist aber immer noch der grösste Aktionär des an der Technologiebörse in New York gelisteten Konzerns. Mit einem Vermögen von geschätzten 48.6 Milliarden Dollar ist Huang, gemäss Bloomberg, der derzeit reichste Mensch Chinas.