Vier Wochen wartet Hannah Wong nun schon auf ihr Arbeitslosengeld. Für die 33-jährige Psychologie-Studentin, die sich ihren Lebensunterhalt bis vor kurzem als Angestellte in einer Bar in Washington verdient hat, eine schwere Zeit. Ersparnisse hat sie wie die meisten Amerikaner kaum.

«Amerikaner gehen gerne an ihre Grenzen»

40 Prozent leben von Lohnscheck zu Lohnscheck und können eine unvorhergesehene Ausgabe von 400 Dollar nicht stemmen. «Amerikaner gehen gerne an ihre Grenzen», erklärt der Schweizer Ökonom Alfred Mettler. «Sie haben so viel Schulden, wie sie verkraften können und geben so viel Geld aus wie sie einnehmen.» Eine gefährliche Haltung in einem Land, in dem der Staat wenig für seine Bürger tut.

Kurzarbeit wie in der Schweiz kennen die USA nicht. Entsprechend drastisch schnellten mit Corona die Anträge auf Arbeitslosengeld in die Höhe: 22 Millionen Gesuche in den vergangenen vier Wochen. Experten schätzen, dass die Arbeitslosenquote nach rekordtiefen 3.5 inzwischen deutlich über 10 Prozent liegt.

Und das in einem Land, wo die Bürokratie schnell überfordert ist. «Ein Drittweltland in Sachen Administration», befindet Alfred Mettler, «Ich bin bald 25 Jahre in den USA und es ist deutlich schlechter geworden.» Das Land sei volatil. «Wenn es schlecht geht, kreiert es fast Panik, aber es ist so gebaut, dass es den Leuten erlaubt, Chancen zu ergreifen, wenn es nach oben geht.»

Der Leidensdruck der Amerikaner ist deutlich höher

Wer am Ende schneller aus der Krise herauskommt, die auf soziale Absicherung gebaute Schweiz oder die volatile USA, ist nicht klar.

Sicher ist: Der Leidensdruck der Amerikaner ist deutlich höher als der der Schweizer. Hannah Wong bekommt ihn in aller Härte zu spüren. Hilfe kommt bestenfalls von Freunden und Familie. Auf den Staat kann sie sich nicht verlassen.