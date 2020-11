Sie leitete vier Jahre lang die US-Notenbank Fed und hinterliess eine stabile Wirtschaft mit tiefen Arbeitslosenzahlen. Jetzt soll die 74-jährige New Yorkerin im Januar US-Finanzministerin werden.

So vermeldete es das «Wall Street Journal» am 23. November. Offenbar bestehen an dieser Entscheidung keine Zweifel, auch wenn es noch keine offzielle Bestätigung von der künftigen Regierung gibt.

Freundlich, aber durchsetzungsfähig

Janet Yellen gilt als freundliche, aber durchsetzungsfähige Wissenschaftlerin, die einiges in Bewegung bringen könnte.

Die Wirtschaftwissenschaftlerin mit Stationen an zahlreichen renommierten Universitäten des Landes wie Yale und Harvard ist ist seit mehr als 40 Jahren mit George Akerlof verheiratet, seit 2001 Wirtschaftsnobelpreisträger. Sie gilt als unpolitisch und polarisiert entsprechend wenig.

Sie wäre die erste Frau auf diesem Posten – eine weitere Premiere, nachdem sie bereits die erste Wirtschaftsberaterin von Präsident Bill Clinton sowie die erste Direktorin der Notenbank Federal Reserve gewesen ist.

Donald Trump verhinderte zweite Amtszeit

Von 2014 bis 2018 bestimmte Janet Yellen die Geldpolitik des Landes. In dieser Zeit sorgte sie durch tiefe Zinsen für wirtschaftlichen Aufschwung. Die Arbeitslosigkeit sank.

Dennoch war nach einer Amtszeit Schluss, Präsident Donald Trump nominierte sie nicht mehr für weitere vier Jahre und machte an ihrer Stelle Jerome Powell zum Direktor des Fed.

Janet Yellen ist die Beseitigung von Ungleichheit und Armut ein wichtiges Anliegen. Zudem untersucht sie den Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.

Der ehemalige Präsident der Schweizerischen Nationabank, Philipp Hildebrand, kennt Janet Yellen seit zwanzig Jahren und hat kürzlich gemeinsam mit ihr einen Bericht über Klimawandel und die Finanzindustrie verfasst.

Janet Yellen wird eine zutiefst seriöse Finanzministerin sein.

Er schreibt auf Anfrage: «Janet Yellen wird eine zutiefst seriöse Finanzministerin sein, die aus einem enormen Erfahrungsschatz schöpfen kann und das Wohlergehen der Gesellschaft zu ihrem Leitmotiv machen wird. Ihre Nomination ist sowohl für die USA wie auch die internationale Gemeinschaft eine äusserst positive Nachricht.»

Auf ihr ruhen grosse Hoffnungen, auch in der Corona-Pandemie für wirtschaftliche Erholung zu sorgen. Entsprechend hat die Börse bereits positiv auf die – notabene unbestätigte – Nachricht reagiert.

Es wäre eine Überraschung, wenn sie nicht rasch nach Stellenantritt ein umfangreiches Konjunkturpaket ankündigen würde.