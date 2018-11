Der abtretende Bundesrat will bald in die USA reisen. Ziel: ein Bekenntnis Donald Trumps zum Freihandel mit der Schweiz.

Das Freihandelsabkommen mit Indonesien? Ein schöner Schluss seiner Amtszeit, sagt Bundesrat Johann Schneider-Ammann im Interview mit ECO.

Ein Freihandelsabkommen mit den USA? Natürlich wolle die Schweiz das, sagt er. Nun müsse nur noch US-Präsident Donald Trump das gleiche öffentlich sagen.

Man sei heute an einem Punkt angelangt, an dem es darum gehe, festzulegen, ob man wolle oder nicht: «Ich geh davon aus, dass ich in ein paar Tagen noch einmal in Washington bin.»

Sein grösster Erfolg? Diesen sieht der abtretende Wirtschaftsminister indes woanders: «Für mich ist entscheidend wichtig, dass wir die Berufsbildung hochhalten, das ist das A und O für diese Gesellschaft.»

Seine wohl grössten Gegner in der Amtszeit waren die Bauern. Doch mit Bauernpräsident Markus Ritter hat er Frieden geschlossen: «Ich habe mit ihm die Kappeler Milchsuppe gegessen, in Form eines Liedes, das wir miteinander gesungen haben, und seither geht es viel besser.»