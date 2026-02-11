Der Lift- und Rolltreppenhersteller hat im vergangenen Jahr zwar etwas weniger umgesetzt und Aufträge hereingeholt, aber deutlich mehr verdient.

Mit den Zahlen hat Schindler gewisse Erwartungen von Analysten leicht übertroffen, andere knapp verfehlt.

Insgesamt gab der Umsatz um 2.6 Prozent auf 10.95 Milliarden Franken nach, wie der Innerschweizer Konzern bekannt gab. Dabei schlug erneut der starke Franken aufs Ergebnis. Fremdwährungseffekte kosteten 431 Millionen Franken Umsatz. In Lokalwährungen wäre der Umsatz um 1.3 Prozent gewachsen.

Der bereinigte Betriebsgewinn EBIT stieg dagegen um 8.2 Prozent auf 1.45 Milliarden Franken. Die operative Marge verbesserte sich auf 13.3 Prozent von 12 Prozent im Vorjahr.

Legende: Der starke Franken schlug erneut dem Liftbauer aufs Ergebnis. (Archivbild) (KEYSTONE/Gaetan Bally)

In den Zahlen sind gewisse Posten nicht enthalten. Berücksichtigt man diese, stieg der EBIT um 9.3 Prozent auf 1.38 Milliarden Franken. Unter dem Strich kletterte der Reingewinn um 6.2 Prozent auf 1.07 Milliarden Franken.

Im neuen Geschäftsjahr 2026 erwartet Schindler ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich in Lokalwährungen. Die EBIT-Marge soll 13 Prozent erreichen.