Lithium-haltiges Gestein, das sogenannte Spodumen, sowie lithium-haltige Salzlake sind die wichtigsten Quellen für Lithium. Während das Leichtmetall in Südamerika in der Salzlake von Salzseen vorkommt, findet es sich zum Beispiel in Australien in Form von Gestein.

Lithium aus Salzlake oder Gestein muss nach dem Abbau in aufwändigen chemischen Prozessen angereichert werden, damit es in Batterien verwendet werden kann.

Die Anreicherung geschieht momentan selten in den Ländern, in denen Lithium abgebaut wird, sondern fast ausschliesslich in China.