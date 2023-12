Nicole Probst-Hensch forscht am Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH) in Allschwil im Baselbiet. Sie untersucht zum Beispiel den Einfluss der Luftverschmutzung auf die Gesundheit. Ihre Studie Sapaldia, die seit 30 Jahren läuft, hat die Schweizer Luftreinhaltepolitik geprägt.

Laut der Epidemiologin fehlt es in der Schweiz noch an Gesundheitsdaten, etwa zu Volkskrankheiten wie Adipositas oder Diabetes. Die Forscherin betont die Bedeutung repräsentativer Langzeitdaten: «Wir wollen doch wissen, ob ein neues und teures Medikament einen langfristigen Nutzen hat oder ob es einfach nur teuer ist über die Zeit.»

Ebenso wichtig sei die Frage nach dem Zugang: Ist es für alle Regionen, alle Spitäler, alle Menschen oder nur die Reichen? Deshalb will Nicole Probst-Hensch – und mit ihr die Public-Health-Community – hierzulande eine sogenannte Schweizer Kohorte mit Biobank ins Leben rufen. Mindestens 100'000 Erwachsene und Kinder sollen über die Jahre regelmässig untersucht und zu ihrer Gesundheit befragt werden.

Vorbild für das Projekt ist die renommierte UK Biobank in Grossbritannien, die seit 15 Jahren Gesundheitsinformationen von einer halben Million Freiwilliger erhebt: Blut-, Urin- und Speichelproben, das Gewicht, Körpermasse, Lebensumstände und vieles mehr.

Der Nutzen von Biobanken und speziell der UK Biobank könne gar nicht hoch genug bewertet werden, sagt Probst-Hensch. Als Beispiel nennt sie Studien über Blutfette, welche das Herz-Kreislauf-Risiko vorhersagten und zu blutfettsenkenden Medikamenten – Statinen – führten.

Die Daten der UK Biobank inklusive die umfangreichen genetischen Daten sind für Forschende weltweit zugänglich. Das sei grossartig, aber nicht einfach 1:1 auf die Schweiz übertragbar, betont die Forscherin: «Das Leben in der Schweiz ist anders als in UK. Wir haben eine andere Natur, einen anderen Lebensstil, vier verschiedene kulturelle Regionen und andere Klimaverhältnisse, wenn wir über Klimawandel und -forschung nachdenken.»

Auch in der Genetik bestehen Unterschiede, wie der britische Humangenetiker Timothy Frayling bestätigt: Menschen unterschiedlicher genetischer Herkunft hätten andere Gene, andere genetische Variationen. Die übersehe man vielleicht, wenn man nur Proben aus Grossbritannien anschaue.