Die Lufthansa will in den kommenden Jahren konzernweit ein Fünftel der Jobs in der Administration streichen.

Das berichtet die Agentur Reuters mit Verweis auf Unternehmenskreise.

Die Agentur DPA und das deutsche «Handelsblatt» konnten die Meldung bei voneinander unabhängigen internen Quellen der Lufthansa bestätigen.

Offiziell verkündet werden sollen die Pläne demnach am kommenden Montag. Um wie viele Arbeitsplätze es genau geht und welche Konzernteile betroffen sind, blieb zunächst offen. Das Unternehmen wollte sich zu den Berichten nicht äussern. Auch die zum Lufthansa-Konzern gehörende Swiss wollte gegenüber SRF keinen Kommentar abgeben.

Legende: Reuters/Kai Pfaffenbach

Der Konzern hatte zuletzt rund 103'000 Mitarbeitende. Bereits während der Coronapandemie, die den Luftverkehr weltweit schwer getroffen hatte, hatte der Konzern rund 20'000 Stellen abgebaut.

Zuletzt zeigte sich die Fluggesellschaft trotz der turbulenten Weltwirtschaft dank einer starken Ticketnachfrage und geringerer Treibstoffkosten optimistisch für das laufende Jahr. Der operative Gewinn vor Sonderposten soll den Vorjahreswert von 1.6 Milliarden Euro wie geplant deutlich übertreffen.