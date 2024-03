Normalerweise läuft es so: Die Lernenden arbeiten im Betrieb und erledigen die Dinge so, wie es die Chefs oder Vorgesetzten wollen. Im Restaurant Villa Schweizerhof in der Stadt Luzern läuft es zwei Wochen lang anders: Hier entscheiden die Lernenden selbst, wie sie den Betrieb führen wollen. Die nächsten zwei Wochen werden zeigen, ob es so klappt, wie sie es sich vorgestellt haben.

Verantwortung übernehmen

Das Restaurant mit 13 Gault-Millau-Punkten gehört zum Hotel Schweizerhof. Für das Traditionshotel mit seiner über 150-jährigen Geschichte ist die Übernahmeaktion durch die Lernenden eine Premiere: Man sei gespannt, vertraue den Lernenden aber vollkommen, heisst es von der Chefetage.

Legende: Letzte Absprachen, bevor die Gäste kommen: Menüs und Getränkeangebot, alles haben die Lernenden selbst zusammengestellt. SRF/Primus Ettlin

«Wir wollen den fast 30 Lernenden damit eine Chance bieten, Verantwortung zu übernehmen», sagt Hoteldirektor Roman Omlin. Sie könnten so selbständig Gelerntes aus Theorie und Praxis umsetzen und Entscheide treffen.

Ich glaube an sie und vertraue ihnen vollends.

Für den Fall, dass der Betrieb aus dem Ruder laufen sollte und sich grössere Probleme anbahnen, steht ein Team im Hintergrund als Backup bereit. «Ich denke jedoch nicht, dass es eingreifen muss», sagt Roman Omlin und ergänzt: «Ich glaube an die Lernenden und vertraue ihnen vollends».

Legende: Bei der Restaurant-Übernahme arbeiten Lernende aus vier Berufen zusammen. SRF/Primus Ettlin

Die Lernenden haben die Menüs und das Getränkeangebot, darunter auch selbst kreierte Drinks, selbst zusammengestellt. «Es ist eine megacoole Chance, die uns hier geboten wird», sagt Anna Eichenberger. Sie ist im dritten Lehrjahr als Restaurationsfachfrau. «Wer kann schon von sich behaupten, in der Lehre einen Betrieb geführt zu haben?», sagt sie lächelnd.

Vieler Arbeiten war ich mir gar nicht bewusst, weil sie der Chef erledigte.

Eine Herausforderung sei es, die ganzen Arbeiten auch zu sehen und sie rechtzeitig zu erledigen, sagt Mael Stillhart. Er ist angehender Koch, steht im dritten Lehrjahr. «Viele Arbeitsschritte, die nun wir erledigen, hat vorher jemand anders oder der Küchenchef erledigt.»