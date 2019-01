Die Schokoriegel Mars, Twix und Bounty sowie andere Marken-Artikel wie Whiskas und Uncle Ben's stammen alle vom grossen US-Nahrungsmittelkonzern Mars Incorporated. Sie sind weltweit in Verkaufsregalen zu finden, doch beim Detailhändler Coop bleiben die Regale künftig leer, wie der «Blick» berichtet.

Der Bestellstopp hat Methode: Vor knapp einem Jahr ging Coop ganz ähnlich vor im Streit mit dem Schweizer Nahrungsmittel-Riesen Nestlé. Es kam zu einem wochenlangen Boykott von Nestlé-Erzeugnissen. Und wie jetzt im Zwist mit Mars verhängte Coop auch damals den Bestellstopp zusammen mit Partnern in einer europäischen Einkaufs-Allianz. Zu dieser Allianz gehören beispielsweise auch die Supermarkt-Ketten Edeka in Deutschland und Intermarché in Frankreich.

Erfolgreiche Boykottdrohung

Nestlé lenkte nach zwei Monaten ein. Der Nahrungsmittelkonzern gewährte den Detailhändlern Preiserlasse und die Nestlé-Produkte kamen zurück in die Läden. Coop sprach von einem Verhandlungserfolg und startete Rabatt-Aktionen für gewisse Nestlé-Produkte.

Doch ob Coop alle Preisvorteile an die Kundschaft weitergab, ist nicht bekannt. Denn die Verhandlungen zwischen den Lieferanten und den Detailhändlern sind jeweils geheim.

Auch jetzt bestätigt Coop lediglich den Bestellstopp gegenüber Mars, will ihn aber nicht weiter kommentieren. Ob der mächtige US-Konzern zu Konzessionen bereit ist – wie letztes Jahr Nestlé – ist offen.