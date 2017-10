Die MTH Retail Group übernimmt sämtliche 400 Mitarbeiter und alle Verkaufsstellen. Der Kaufpreis ist aber geheim.

Die Migros verkauft ihre Tochter-Gesellschaft Office World an die MTH Retail Group aus Österreich.

MTH übernehme 100 Prozent der Anteile, sämtliche 400 Mitarbeiter sowie alle Verkaufsstellen von Office World.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das teilten beide Unternehmen mit.

Office World erzielte im Geschäftsjahr 2016 den Angaben zufolge einen Umsatz von 179 Mio. Franken. Die Läden aber kämpfen seit einiger Zeit mit Margen- sowie Konkurrenzdruck und mussten Umsatzrückgänge hinnehmen.

In der Migros-Gruppe gehörte Office World zur selben Abteilung wie Denner, Digitec, Galaxus oder Ex Libris.

MTH expandiert in die Schweiz

MTH war bisher nur in Deutschland und Österreich aktiv. Mit der Übernahme von Office World gelinge nun die Expansion in die Schweiz. Die MTH Retail betreibt in Deutschland und Österreich im Papeterie- und Schreibwarenbereich 770 Filialen.

Die österreichischen Wettbewerbsbehörden müssen die Übernahme noch genehmigen.