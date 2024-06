Rossmann will in den Schweizer Markt eintreten und mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis punkten.

Das Angebot im Drogeriesektor lockt die Schweizerinnen und Schweizer ins grenznahe Ausland zum Einkaufstourismus. Nebst tieferen Preisen ist auch eine grössere Produktauswahl ein Grund dafür. Jetzt kommt Bewegung in den Markt, denn mit Rossmann eröffnet eine weitere deutsche Drogeriekette eine Filiale in der Schweiz.

Zum Schweizer Markteintritt verspricht Rossmann auch hierzulande tiefere Preise: «Zum aktuellen Zeitpunkt können wir Ihnen sagen, dass wir den Schweizer Kundinnen und Kunden ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten werden. Günstiger, als Sie es von Ihrem bisherigen Drogerie-Einkauf gewohnt sind.»

Bei Handelsmarken, die nur bei Rossmann zu finden sind, gibt es tendenziell mehr Raum nach unten.

Es ist aber davon auszugehen, dass die Preise nicht ganz so günstig wie in Deutschland sein werden. Dem Detailhandelsexperten Nordal Cavadini von AlixPartners zufolge werden Preise durch die Kosten, das Marktumfeld und die Kaufkraft bestimmt: «Mieten und Personal sind in der Schweiz viel teurer als in Deutschland. Beim Wettbewerb wird Müller die Messlatte sein. Dazu ist die Kaufkraft in der Schweiz natürlich da.»

Cavadini zieht das Fazit: «Bei Markenprodukten wird es wohl eine ähnliche Positionierung, wie wir sie bereits kennen. Bei Handelsmarken, die nur bei Rossmann zu finden sind, gibt es tendenziell mehr Raum nach unten.»

Keine Sorgen beim Drogistenverband

Während der Hauptkonkurrent Müller und grosse Detailhändler den Druck zu spüren bekommen dürften, macht sich Andrea Ullius vom Schweizerischen Drogistenverband keine Sorgen: «Wenn sich Rossman so positioniert wie in Deutschland, wird das keine grossen Auswirkungen auf die Drogerien haben. Wir positionieren uns im Bereich der Heilmittel, der Gesundheitsprodukte, der Hausspezialitäten und vor allem der beratungsintensiven Produkte.»

Legende: Andrea Ullius verordnet Rossmann eher im Massenkosmetikbereich, Papeterie und Spielwaren. Keystone/Frank Rumpenhorst

Rossmann ist nicht die einzige internationale Firma, welche die Schweiz als Expansionsland entdeckt hat. Es zeichne sich ein genereller Trend ab, wie Nordal Cavadini bestätigt: «Wenn wir an Drogerie oder Haushaltswaren denken, ist es schon so, dass vermehrt ausländische Ketten angekündigt haben, in die Schweiz kommen zu wollen.»

Gründe hierfür seien die vermehrte Preissensibilität der Schweizerinnen und Schweizer sowie die verfügbaren Verkaufsflächen in der Schweiz. Rossmann seinerseits will die erste Filiale zum Jahreswechsel in der Zentralschweiz eröffnen.