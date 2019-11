Der deutsche VW-Konzern hat mit der Produktion seines ersten rein elektrischen Grossserien-Modells begonnen.

Der ID.3 soll beim Autobauer das Massengeschäft mit elektrischen Fahrzeugen etablieren.

VW investiert rund eine Milliarde Euro in den Umbau des sächsischen Standorts Zwickau zur ersten E-Auto-Fabrik Deutschlands.

Zum Start der Produktion in Zwickau kamen auch Kanzlerin Angela Merkel und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (beide CDU).

Im kommenden Jahr will VW am sächsischen Standort bereits rund 100'000 Fahrzeuge mit dem Modularen Elektrobaukasten (MEB) bauen, mittelfristig sind bis zu 330'000 Stück jährlich geplant. Insgesamt soll der E-Baukasten, der mit Hilfe vieler gleicher Teile Kosten spart, bei 33 Modellanläufen verwendet werden.

Bis Mitte 2020 stellt der grösste Autobauer der Welt in Sachsen auch noch den Golf Variant her, danach will VW in Zwickau nur noch E-Autos bauen.