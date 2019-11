Wachstum und Grösse scheinen die Hauptmotive für das Übernahmeangebot an die spanische Börse zu sein. Zusammen würde die schweizerisch-spanische Kombination in Europa auf Platz 3 vorrücken. Wachsen will aber auch Europas Nummer 2, Euronext. Auch sie bietet für die spanische Börse mit. Womit sich abzeichnet: Falls die Übernahme am Ende klappt, wird sie teuer. Vermutlich teurer als die bisher gebotenen 3,1 Milliarden Franken.

Weshalb also so viel Geld ausgeben? Etwa deswegen, weil die EU der Schweizer Börse seit letztem Sommer die Anerkennung verweigert? SIX sagt zwar nein. Um dennoch anzufügen, man werde eine Gruppe mit einer starken Präsenz in Europa sein.

Roman Mezzasalma leitet die Wirtschaftsredaktion von Fernsehen SRF.