Das Jahr 2017 wird für Novartis nicht sehr rosig enden. Davon geht der Konzern selber aus. Allerdings: In den letzten drei Monaten konnte er einiges wettmachen, was im ersten Halbjahr nicht gut lief. So konnte er mehr Krebsmedikamente verkaufen, was Einbussen in anderen Bereichen ausglich. Denn bei Novartis laufen Patente von Pharmaprodukten mit einem Umsatz von über einer Milliarde Dollar – sogenannten Blockbustern – aus.