Der Busszettel wird zwar immer günstiger, dennoch scheint die UBS sich allmählich damit abfinden zu müssen, in der Auseinandersetzung mit dem französischen Staat nicht ungeschoren davonzukommen. Obschon die Bank jegliches strafrechtliches Fehlverhalten bestreitet und dafür kämpft, dass das Urteil und die damit verbundene Strafzahlung aufgehoben werden.

Die fällige Zahlung, wie sie das französische Berufungsgericht nun festgesetzt hat, beläuft sich auf 1.8 Milliarden Euro und damit auf weniger als die Hälfte des erstinstanzlichen Urteils von 4.5 Milliarden. Die Bank hat für diesen Rechtsfall bislang 450 Millionen Euro zurückgelegt. Hinzu kommt die Kaution im Umfang von 1.1 Milliarde Euro, die von der Bank hinterlegt werden musste. Der grösste Teil des Betrages ist also schon verbucht und dies erklärt wohl auch die unmittelbare Kursreaktion der UBS-Aktie nach Vorliegen des Entscheids heute. Die Aktie legte um über 3 Prozent zu. So viel zu den möglichen monetären Folgen für die Bank.



Anders sieht es aus bei der Bewertung, welches Bild die Bank in dieser Auseinandersetzung abgibt. Sie schlug einen Vergleich aus und ging buchstäblich aufs Ganze. Dass nun bereits die zweite Instanz das Urteil im Grundsatz bestätigt, lässt die gewählte Strategie aus heutiger Sicht als eklatante Fehleinschätzung aussehen. Denn es scheint, dass Frankreich im Fall UBS auch ein Exempel statuieren will. Ein Vergleich ohne Schuldeingeständnis wäre aus heutiger Sicht der bessere Weg für die Bank gewesen. Auch weil sich das Verfahren schon seit sieben Jahren hinzieht und die Bank nicht zur Ruhe kommen lässt.

Ein Weiterzug an die nächste und damit höchste französische Gerichtsinstanz wäre nun trotzdem folgerichtig, um gegenüber den Aktionären zu signalisieren: Wir haben gekämpft bis zum Schluss – aber leider verloren. Und nach einer Niederlage sieht es wohl aus, denn der höchste französische Kassationsgerichtshof prüft vor allem Verfahrensmängel der Vorinstanzen. Dass er dabei die beiden vorgängigen Gerichte in ihren Urteilen derart zerzaust, dass die UBS straffrei davonkommt, wäre eine grosse Überraschung.