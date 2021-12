Vifor mit Sitz im zürcherischen Glattbrugg stellt in seinem Werk in St. Gallen unter anderem Präparate gegen Eisenarmut her. Nach eigenen Angaben ist Vifor bei diesen Produkten Weltmarktführer. Mehr als 300 Angestellte arbeiten in der Schweiz, weltweit sind es rund 2500. Welche Folgen die Übernahme für die Angestellten von Vifor hat, ist noch nicht bekannt.



CSL seinerseits ist Weltmarktführer in der Herstelleng von Blutplasma-Produkten und beschäftigt weltweit rund 26'000 Angestellte, davon gegen 2000 in der Schweiz, bei CSL Behring in Bern. Hinter diesem Namen verbirgt sich das ehemalige Zentrallaboratorium des Blutspendedienstes des Schweizerischen Roten Kreuzes, das im Jahr 2000 von CSL übernommen wurde.