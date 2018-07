Der Pharmakonzern Novartis plant die Ausgliederung seiner Augenheilsparte.

Sofern die Aktionäre zustimmen, wird Alcon 2019 an die Börse gebracht.

Zudem kauft Novartis von Alcon Aktien für bis zu fünf Milliarden Dollar zurück.

Der Basler Pharmagigant hatte den Zuger Augenheilspezialisten 2010 für 51 Milliarden eingekauft.

Novartis hatte schon im vergangenen Jahr um einen langfristigen Plan für die zuletzt in den roten Zahlen steckende Unternehmenssparte Alcon gerungen. Eine Entscheidung hatte der Pharmakonzern aber frühestens für Anfang 2019 in Aussicht gestellt.

Eine Abspaltung der Tochter einem Jahresumsatz von sieben

Milliarden Dollar und über 20'000 Mitarbeitern galt als

bevorzugte Variante des Managements. Die Ausgliederung sei im besten Interesse der Aktionäre, erklärte Novartis.

Alcon soll sowohl an der Schweizer Börse als auch an jener in New York kotiert werden.