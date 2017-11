Pierin Vincenz

Aus Aeschbacher vom 19.3.2015

ist seit gut 16 Jahren «das» Gesicht der Raiffeisen. Der Bündner hat mächtig Schub gegeben: hat die Gruppe zur drittgrössten Bank der Schweiz gemacht, die Bilanz mehr als verdoppelt, Jobs geschaffen. Nun geht der Boss von Bord. Er sei in den ersten 30 Lebensjahren ein bisschen in die Schule gegangen; die letzten 30 habe er ein bisschen gearbeitet und in den kommenden 30 werde er das Ganze ein bisschen kombinieren, sagt der Spitzenbanker. Vincenz hat Ecken und Kanten und eine gute Portion Humor, was in seiner Zunft künftig fehlen wird. Bald wird Vincenz als VR-Präsident zur „Helvetia“ wechseln.