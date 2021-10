Legende: Reichelt (links) und Springer-Vorstandsvorsitzender Döpfner. Keystone

Gemäss neuen Recherchen der «New York Times» und des deutschen Magazins «Der Spiegels» haben mehrere Frauen erklärt, dass bei «Bild» jene Frauen bessere Jobs erhielten, die mit dem Chef schlafen würden. In der «New York Times» wurden zudem hochrangige Mitarbeiter von «Bild» zitiert, sie seien es leid, in ihren Abteilungen oder Redaktionen die «abgelegten Damen» von Julian Reichelt beschäftigen zu müssen.

«Da wird ein Stil beschrieben, wie man ihn sich vor 40 Jahren in einer Boulevard-Zeitung mit mächtigen, Zigarren rauchenden Männern vorgestellt hätte», sagt der Medienjournalist Steffen Grimberg.

Doch wie ist das im Jahr 2021 – nach «MeToo» – noch möglich? «Der starke Mann im Axel-Springer-Verlag, Mathias Döpfner, hat an Reichelt und dessen rüpelhafter, aber erfolgreichen Art einen Narren gefressen», sagt Grimberg. So habe man bei Reichelt wohl über vieles hinweggesehen. In ihrer Art, Widerstände um jeden Preis zu überwinden und Leute aus dem Weg zu räumen, die ihnen im Weg stehen, seien sich Reichelt und Döpfner wohl sehr ähnlich. «Aber während Döpfner eher mit dem Florett kämpft, benutzt Reichelt eher den Zweihänder», sagt Grimberg.

Reichelt habe während seines jahrelangen Aufstiegs bei «Bild» seit 2002 – vom Volontär über Kriegsreporter, Chefreporter (mit 27 Jahren) zum Chef von bild.de und Mitglied der «Bild»-Chefredaktion bis schliesslich 2017 «Bild»-Chefredaktor – an vielen Schaltstellen seine «Buddies» installiert. Gleichzeitig seien viele gestandene, auch ältere «Bild»-Kolleginnen und Kollegen in die zweite Reihe versetzt worden oder hätten das Unternehmen verlassen. «Es wird deshalb jetzt interessant sein, zu sehen, ob sich die von Reichelt installierten Kräfte auf ihren Posten halten können», sagt der Medienkenner Grimberg. Davon hänge ab, ob bei «Bild» ein Kulturwechsel möglich sei.