Fnac Schweiz schliesst zehn Verkaufsstellen in der Deutschschweiz

Die französische Multimedia- und Elektronikkette Fnac schliesst einen grossen Teil ihrer Verkaufsstellen in den Manor-Warenhäusern der Deutschschweiz.

Insgesamt sind zehn «Shop-in-Shop»-Filialen mit rund 60 Mitarbeitenden von der Schliessung betroffen.

Der Handelskonzern wolle sich wieder auf die Westschweiz konzentrieren, erklärte der operative Leiter von Fnac-Darty, François Gazuit.

01:56 Video Aus dem Archiv: Fnac eröffnet erste Filiale in der Deutschschweiz Aus Tagesschau vom 17.04.2008. abspielen. Laufzeit 1 Minute 56 Sekunden.

«Wir werden 17 Verkaufsstellen innerhalb von Manor sowie unsere neun eigenen Boutiquen beibehalten», sagte der Manager. Neben den Standorten in der Romandie werde Fnac Schweiz auch die Manor-Verkaufsräume in Biel, Basel, Emmen und Lugano beibehalten. Fnac Schweiz hatte 2021 im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Manor landesweit 27 «Shop-in-Shops» in den Warenhäusern der Genfer Gruppe eröffnet.

Legende: Der französische Mediengrosshändler Fnac (Fédération nationale d'achat des cadres) eröffnete im April 2008 erstmals in der Deutschschweiz eine Filiale – in Basel an der Steinenvorstadt. Archiv Keystone / Fabrice Coffrini

Die zehn von der Reorganisation betroffenen Verkaufsstellen würden nun zwischen April und Ende Juni geschlossen. Die 17 verbleibenden Verkaufsräume in den Manor-Geschäften würden dieses Jahr eine kritische Grösse erreichen, zeigte sich Gazuit überzeugt. Schweizweit beschäftigt Fnac derzeit noch rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.