«Die UBS ist auf dem Boden der Realität angekommen. Sie schreibt im dritten Quartal einen Verlust von fast 800 Millionen Dollar. Einen Verlust, der nach dem Rekordergebnis von 29 Milliarden Dollar im Vorquartal vor allem eines zeigt: Die Integration der Credit Suisse ist ein Kraftakt – sie kostet Geld und erfordert Geduld.

Ganz einfach: Die Integration der CS ist kompliziert. Beim Personal zum Beispiel wird gespart, Leute müssen das Unternehmen verlassen. Gleichzeitig investiert die UBS Millionen in Managerinnen, die sie halten will, um ihre Ziele erreichen. Und das gelingt nicht immer, wie prominenten Abgänge in letzter Zeit gezeigt haben.

Kommt hinzu: Noch immer arbeitet die UBS mit Hochdruck daran, den Giftschrank der CS Stück um Stück abzubauen. Doch bis die Milliarden jener unliebsamen CS-Positionen komplett verschwinden, wird es dauern. Die Baustellen, sie sind so zahlreich wie herausfordern. Immerhin: Der Geldabfluss bei der CS konnte gestoppt werden. Es fliesst sogar wieder Neugeld zu. Ein Beweis dafür, dass die Investoren der neuen UBS vertrauen.»