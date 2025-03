Audi setzt Rotstift an – 7500 Stellen fallen weg

Nach der Muttergesellschaft Volkswagen streicht auch Audi Tausende Arbeitsplätze in Deutschland.

Insgesamt fallen bis 2029 bis zu 7500 Stellen weg, wie das Unternehmen mitteilte.

Betroffen sei der indirekte Bereich, zu dem unter anderem die Verwaltung und die Entwicklung gehören.

Bei Audi wird seit Monaten um Sparpläne gerungen. Nun gibt es eine Einigung zwischen Konzern und Arbeitnehmerseite. Bis Ende 2027 sollen laut Konzerninformationen 6000 Stellen wegfallen. Die Abgänge erfolgen sozial verträglich, etwa durch ein Frühpensionierungs- und Altersteilzeitangebot.

Legende: Aderlass bei Audi: Der deutsche Automobilhersteller aus dem bayrischen Ingolstadt streicht bis 2029 insgesamt 7500 Stellen. REUTERS/Benoit Tessier

Zusammen mit anderen finanziellen Einschnitten für die Angestellten will das Unternehmen im bayrischen Ingolstadt mittelfristig mehr als eine Milliarde Euro pro Jahr sparen, wie es mitteilt. Zugleich kündigte Audi an, 8 Milliarden Euro in seine deutschen Standorte zu investieren, um den Übergang zur Produktion von Elektrofahrzeugen sicherzustellen.