Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hat die Probleme im neu eingeführten IT-System grösstenteils behoben.

Zumindest für anspruchsberechtigte Personen konnten die Arbeitslosenkassen die Taggelder auszahlen, wie das Seco mitteilte.

Verzögerungen gibt es noch bei Neubezügern.

Am 6. Januar führte das Seco für die Arbeitslosenkassen das Auszahlungssystem Asal 2.0 ein und kämpfte in der Folge mit erheblichen Störungen und Verzögerungen. Zahlreiche als arbeitslos gemeldete Personen erhielten ihre Taggelder verspätet. Am stärksten von den Problemen betroffen sind Neubezüger, deren Anspruchsberechtigung abgeklärt werden muss.

Legende: Formular statt digital: Auch zwei Monate nach Einführung sind aber noch nicht alle Probleme des neuen IT-Systems behoben. Keystone/GAETAN BALLY

«Bis auf einige wenige Ausnahmen sind für Februar alle Leistungen an die anspruchsberechtigten Versicherten ausbezahlt worden, sofern die dazu notwendigen Formulare eingereicht wurden», erklärte Jérôme Cosandey, Leiter der Direktion für Arbeit beim Seco, an einer Telefonkonferenz.

«Wir haben das neue System stabilisiert und kehren in unserer Arbeit allmählich zur Normalität zurück», so Cosandey weiter. Auch die Nachzahlungen für den Januar haben die Kassen geleistet. Die IT-Probleme hatten zur Folge, dass vor rund einem Monat geschätzt 15 Prozent der Januar-Summe nicht an die Empfänger überwiesen werden konnten.

Verzögerungen bei Neubezügern

Auch zwei Monate nach der Einführung sind aber noch nicht alle Probleme des neuen IT-Systems behoben. Vor allem die Performance und die Geschwindigkeit liessen zu wünschen übrig, sagte Cosandey. Das bedeute für die Mitarbeitenden der Arbeitslosenkassen Mehrarbeit, auch in Form von Überstunden und Wochenendarbeit.

Pendenzen müssen die Kassen primär noch bei Neuanmeldungen abarbeiten. Der Prozess zur Abklärung der Anspruchsberechtigung, der in der Regel 35 bis 40 Tage in Anspruch nimmt, dauert laut Cosandey mit dem neuen System zwei bis drei Wochen länger. «Doch auch da erzielen wir Tag für Tag Verbesserungen.»

Wie viele Neubezüger noch auf ihr Geld warten und wie viel Zeit vergehen wird, bis auch sie ihre Leistungen erhalten, dazu konnte der Seco-Experte keine konkreten Prognosen abgeben. «Wir gehen aber davon aus, dass wir in wenigen Wochen am Ziel sein werden.»

Die Probleme beim Auszahlen von Taggeldern hatten in den letzten Wochen für Unruhe gesorgt. Berichten zufolge waren Menschen, die auf ihr Geld warten mussten, in finanzielle Nöte geraten. Die Arbeitslosenkassen zahlten in gewissen Fällen auch Vorschüsse. Zudem wurde zum Schutz der Mitarbeitenden Sicherheitspersonal aufgeboten, zum Beispiel im Kanton Wallis.