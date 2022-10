Die technische Störung des Zahlsystems bei Coop ist laut der Medienstelle schweizweit behoben.

Bei Coop waren seit Montagmorgen in der ganzen Schweiz keine Kartenzahlungen mehr möglich, ausser mit der Postcard.

Der Grund für die Störung ist weiterhin unklar.

Wer gestern bei Coop einkaufen wollte, konnte dies nur mit Bargeld oder einer Postcard tun. Andere Kartenzahlungen oder die Bezahlung mit Twint waren schweizweit nicht möglich.

Gemäss Coop-Mediensprecherin Rebecca Veiga handelte es sich um eine technische Störung. Ausschliessen konnte man bis gestern nur, dass die Quelle des Problems bei einem Zahlungsdienstleister liege.

Kunden liessen Einkäufe stehen

Die Angestellten in den Läden waren mit dem Ärger der Kundinnen und Kunden konfrontiert. Wie in Online-Kommentaren auf diversen Portalen zu lesen war, liessen viele Kunden ihre Einkäufe an der Kasse stehen. Als Gründe geben sie an, dass sie erst an der Kasse informiert worden seien oder die Schilder nicht gesehen hätten.

Zum «Dank für ihre gestrige Geduld» könnten die Coop-Kundinnen und Kunden heute Dienstag alle Einkäufe mit Superpunkten bezahlen, schreibt Veiga.