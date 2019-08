Nach diesem Betrugsfall stellt sich die Frage: Muss man bei Geld-Apps mit einem höheren Risiko leben? «Nicht grundsätzlich», sagt Klaus Ammann. Das Fintech-Startup Revolut sei in den letzten Monaten rasant gewachsen, gibt der SRF-Wirtschaftsredaktor zu bedenken: «Es ist möglich, dass sich ein Leck aufgetan hat.» Das sogenannte 3D-Secure-System etwa sei bei Revolut noch nicht eingeführt, dies solle aber laut dem Unternehmen bald geschehen. Entscheidend sei aber der Umgang mit dem Kunden, erklärt Ammann. Denn Betrugsfälle an sich seien nichts Ungewöhnliches.

Wer aber bei einer traditionellen Bank ein Problem habe, der telefoniert mit dem Kundenberater. Dieser nehme sich der Sache an und verspreche in der Regel, das Geld zurückzuerstatten: «Bei Revolut hat das offenbar nicht geklappt.» In erster Linie könne man dort nur auf eine Chat-Plattform, also einen digitalen Kundenberater, zurückgreifen. «Dieser hat die Kunden nicht beruhigen können, worauf diese die Medien eingeschaltet haben.» Am Kundendienst müsse das Unternehmen noch arbeiten, wenn es weiter wachsen wolle, schliesst Ammann.