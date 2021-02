Naturkosmetik ist gefragt und findet sich in allen Preisklassen immer öfter in den Regalen der Detailhändlern. Ihr Anteil am Gesamt-Kosmetikmarkt wächst und beträgt inzwischen knapp 5 Prozent.

In Europa, inklusive der Schweiz, ist der Anteil der Naturkosmetik auf tiefem Niveau stark wachsend: Von 2.6 Mrd. Euro im Jahr 2013 auf 3.89 Mrd. Euro im Jahr 2019 - ein Plus von knapp 50 Prozent.

Der grösste Markt für Naturkosmetik in Europa ist Deutschland.