Nestlé meldet wieder etwas bessere Geschäftszahlen. Der weltgrösste Konsumgüterkonzern erzielte über 2 Prozent Wachstum und eine operative Gewinnmarge von mehr als 17 Prozent.

Die Aktie steigt um rund 6 Prozent – Anleger zeigen sich erleichtert. Nach Monaten des Wertverlusts scheint Nestlé das Vertrauen der Märkte zurückzugewinnen.

Der Konzern konzentriert sich wieder auf seine Kernprodukte Kaffee, Süsswaren und Tiernahrung – vegane Alternativen treten in den Hintergrund.

Zum ersten Mal seit Monaten gibt es gute Nachrichten für Nestlé: Der weltgrösste Konsumgüterkonzern hat seine Wachstumsziele für das vergangene Jahr erreicht. Mit Hilfe eines Sparprogramms will Nestlé-Chef Laurent Freixe auch 2025 profitabel bleiben und investieren. Bei der Pressekonferenz zu den Jahreszahlen des Konzerns am Donnerstag stellte Freixe ein längerfristiges Wachstum von vier Prozent in Aussicht.

Nestlé-Abschluss 2025 Box aufklappen Box zuklappen Umsatz : Nestlé erwirtschaftete 2024 91.4 Milliarden Franken – ein Rückgang von 1.8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

: Nestlé erwirtschaftete 2024 91.4 Milliarden Franken – ein Rückgang von 1.8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Organisches Wachstum : Ohne Wechselkurs- und Portfolioeffekte stieg der Umsatz um 2.2 Prozent, getragen von Preisanpassungen (+1.5) und Mengenzuwächsen (+0.8).

: Ohne Wechselkurs- und Portfolioeffekte stieg der Umsatz um 2.2 Prozent, getragen von Preisanpassungen (+1.5) und Mengenzuwächsen (+0.8). Dividende : Die Aktionäre erhalten 3.05 Franken pro Aktie (Vorjahr: 3.00 Franken). Nestlé erhöht die Dividende damit zum 29. Mal in Folge.

: Die Aktionäre erhalten 3.05 Franken pro Aktie (Vorjahr: 3.00 Franken). Nestlé erhöht die Dividende damit zum 29. Mal in Folge. Gewinn : Die operative Gewinnmarge lag bei 17.2 Prozent (Vorjahr: 17.3 Prozent). Der Reingewinn fiel um 3 Prozent auf 10.9 Milliarden Franken.

: Die operative Gewinnmarge lag bei 17.2 Prozent (Vorjahr: 17.3 Prozent). Der Reingewinn fiel um 3 Prozent auf 10.9 Milliarden Franken. Wachstumsbereiche : Nestlé Health Science wuchs organisch um 6.2 Prozent, während sich das Wachstum bei Tierfutter auf 2.3 Prozent verlangsamte.

: Nestlé Health Science wuchs organisch um 6.2 Prozent, während sich das Wachstum bei Tierfutter auf 2.3 Prozent verlangsamte. Sorgenbereiche : Die Wassersparte kämpfte mit Lieferschwierigkeiten – Nestlé prüft neue Strategien für diesen Bereich.

: Die Wassersparte kämpfte mit Lieferschwierigkeiten – Nestlé prüft neue Strategien für diesen Bereich. Marktreaktion: Trotz leichtem Gewinnrückgang übertraf Nestlé die Erwartungen der Finanzmärkte bei Wachstum und operativer Marge.

Die Anleger reagierten prompt: Am Donnerstagmorgen legte die Nestlé-Aktie um rund 6 Prozent zu. Damit scheint der Konzern das Vertrauen der Märkte zurückzugewinnen – ein dringend nötiges Signal nach einer schwierigen Zeit.

Vernichteter Börsenwert

Noch vor wenigen Jahren galt Nestlé als Börsenliebling: 2021 erreichte der Aktienkurs fast 130 Franken. Doch bis Januar 2024 war er auf unter 74 Franken abgestürzt. Eine Vernichtung von Börsenwert in Milliardenhöhe - noch dazu eine, die in der Schweiz sehr viele Menschen betrifft. Denn über die Pensionskassen sind praktisch alle Schweizerinnen und Schweizer bei Nestlé investiert. Sinkt der Nestlé-Kurs, performen die Pensionskassen schlechter.

Hintergrund der Entwicklung war unter anderem die strategische Neuausrichtung unter dem ehemaligen CEO Mark Schneider. Nestlé investierte stark in neue Geschäftsbereiche wie Fleischersatz und pflanzliche Milchprodukte – zulasten der klassischen Umsatztreiber wie Kaffee, Süsswaren und Babynahrung. Doch der erhoffte Erfolg blieb aus.

Rückkehr zur alten Stärke

Mit dem Ukraine-Krieg kamen steigende Preise hinzu. Viele Konsumenten wechselten von Markenprodukten zu günstigeren Alternativen – Nestlé verlor Marktanteile. Die Krise führte schliesslich zum Abgang von Mark Schneider.

Sein Nachfolger, der langjährige Nestlé-Manager Laurent Freixe, setzt nun auf eine Rückbesinnung: Nestlé wolle sich wieder auf seine «Gewinner-Marken» fokussieren, so Freixe. Vegan-Produkte und pflanzliche Milchalternativen wurden bei der Präsentation nicht mehr erwähnt.

Legende: Nestlé-CEO Laurent Freixe will seinen Konzern wieder mehr darauf ausrichten, wofür er bekannt ist, unter anderem Tiernahrung. Reuters / Edgard Garrido

Zudem kündigte Freixe Sparmassnahmen im Umfang von 2.5 Milliarden Franken bis 2027 an. Denn trotz der positiven Börsenreaktion bleibt das wirtschaftliche Umfeld für Nestlé herausfordernd: Die Preise für Kaffee und Kakao sind weiterhin auf Rekordniveau – und Nestlé hat nur begrenzten Spielraum für weitere Preiserhöhungen.