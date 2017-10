CAR-T-Zell-Therapie

Bei der Therapie werden einem Patienten Immunzellen entnommen. Diese so genannten T-Zellen werden gentechnologisch so verändert, dass sie Krebszellen angreifen. Die T-Zellen werden dem Patienten wieder verabreicht. Mit den veränderten Zellen ist das Abwehrsystem nun in der Lage, den Krebs selbst zu bekämpfen. Das kann aber zu Nebenwirkungen führen.