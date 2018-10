25 Prozent aller Berufstätigen in der Schweiz gehen haupt- oder nebenberuflich einer Freelance-Tätigkeit nach, besagt die Studie «Der Arbeitsplatz der Zukunft» des Beratungsunternehmens Deloitte Schweiz. Ebenso viele überlegen sich diesen Schritt.

International wünschen sich 82 Prozent der heute 18-26-jährigen Erwachsenen flexible Arbeitsverhältnisse. Dies ergab eine Umfrage sowie eine Analyse des Personaldienstleisters Adecco und der Social-Media-Plattform Linkedin in 38 Ländern, publiziert in der Stude «Flexible Working».

13 Prozent der Berufstätigen in der EU sind nicht gegen Arbeitslosigkeit versichert. 8 Prozent erhalten im Krankheitsfall keinen Lohn oder Lohnersatz, schreibt Adecco in der Studie «Time to act».