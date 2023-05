Die Apotheke hilft: zum Beispiel bei Kopfschmerzen. Problem- und rezeptlos erhält man in der Schweiz Schmerztabletten, meist in der Apotheke nebenan. Wer dasselbe Produkt allerdings in einer Online-Apotheke bestellen will, braucht zusätzlich ein Rezept.

Bisher wird der Markt der Online-Apotheken in der Schweiz von der Migros dominiert. Der Detailhandelsriese hat erst kürzlich der Zur-Rose-Gruppe das Schweizer Geschäft abgekauft. Nun drängt mit Galenica ein Konkurrent in den Markt.

Legende: Die Kopfschmerztablette einfach online bestellen: Die Migros bekommt im Geschäft mit Online-Apotheken Konkurrenz vom Pharma-Logistik-Konzern Galenica. KEYSTONE / Gaetan Bally

Die Wettbewerbskommission hat das Joint Venture von Galenica und der niederländischen Shop-Apotheke genehmigt. «Der Markt ist heute nicht sehr digitalisiert», sagt Marc Werner. Der Geschäftsführer von Galenica ist überzeugt, dass der Markt grosse Chancen bietet: «Und erst Konkurrenz belebt das Geschäft.»

Apothekenverband gibt sich betont gelassen

In der Schweiz gibt es über 1800 Apotheken. «Klar, mit Online-Apotheken entsteht eine grössere Konkurrenz», sagt Martine Ruggli vom Schweizerischen Apothekerverband Pharmasuisse. Doch sie gibt sich im Hinblick auf die klassischen Apotheken gelassen. «Auch die Apotheken selber werden digital aktiv sein», sagt sie und betont: «Wichtig ist, dass die Sicherheit für die Patienten durch die Beratung einer Fachperson gewährleistet bleibt.»

Ein zusätzlicher Anbieter auf dem Online-Apotheken-Markt ist sicher zu begrüssen.

Medikamente sind in der Schweiz oft deutlich teuer als im Ausland. Der Konsumentenschutz hofft deshalb, dass mit der sich zuspitzenden Konkurrenzsituation auch die Konsumentinnen und Konsumenten profitieren können: «Ein zusätzlicher Anbieter auf dem Online-Apotheken-Markt ist sicher zu begrüssen», sagt Nadine Masshard. Zuerst brauche es aber eine Anpassung des Heilmittelrechts, sagt die Präsidentin der Stiftung für Konsumentenschutz. Momentan sind verschiedene Anpassungen in der politischen Beratung.

Auf Anpassungen im Heilmittelrecht hofft auch Galenica-Geschäftsführer Marc Werner. Denn nur wenn die Kopfschmerztablette auch online und vielleicht günstiger gekauft werden kann, kann der Online-Apotheken-Handel auch in der Schweiz zum Milliardenmarkt werden.