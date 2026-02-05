Sunrise plant einen Stellenabbau von 147 Vollzeitstellen.

Das sind etwas weniger als die ursprünglich geplanten 190.

Die Entlassungen erfolgen im laufenden Monat sowie im März, teilt der Telekomanbieter in einer Mitteilung mit.

Betroffen seien Führungskräfte und normale Mitarbeitende, heisst es weiter. Sunrise Shop- und Kundendienst-Mitarbeitende mit direktem Kundenkontakt seien weitestgehend und Lernende gänzlich vom Stellenabbau ausgenommen. Für die betroffenen Mitarbeitenden gelte der bestehende Sozialplan.

Konsultationsverfahren zeigte Wirkung

Die Geschäftsleitung habe im Austausch mit der Arbeitnehmervertretung und der Gewerkschaft Syndicom Vorschläge zu einer Minderung des Stellenabbaus geprüft.

«Das hat Wirkung gezeigt: 43 Entlassungen konnten verhindert werden», schreibt Syndicom nach Abschluss des Verfahrens.

Sunrise hatte den massiven Stellenabbau vor einem Monat angekündigt. Der Konzern will die Unternehmensstruktur vereinfachen und flachere Hierarchien schaffen. Ziel seien kürzere Entscheidungswege und die Zusammenlegung von Funktionen, die sich überschneiden.