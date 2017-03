Stabwechsel an Konzern-Spitze

Die Migros hat einen neuen Chef: Die Verwaltung hat Fabrice Zumbrunnen zum Nachfolger von Herbert Bolliger gewählt. Der 47-Jährige Zumbrunnen ist der jüngste Genossenschaftsbund-Chef aller Zeiten und erst der zweite Romand auf diesem Posten.

In der Migros gross geworden

Zumbrunnen ist ein Migros-Eigengewächs: Der studierte Betriebsökonom und Soziologe war 16 Jahre zuerst als Verkaufschef und schliesslich als Geschäftsleiter für die kleine Migros-Genossenschaft Neuenburg-Freiburg tätig. 2012 wurde er Personal- und Kulturchef des MGB (Migros Genossenschafts Bundes). In dieser Position ist er auch für den Vorstoss der Migros in den Gesundheitsbereich zuständig, in dem die Migros Wachstumspotenzial sieht.

Abtretender Chef prägte die Migros

Herbert Bolliger war 12 Jahre Konzernchef. Mit ihm geht eine Ära zu Ende mit wichtigen Entwicklungen für die Migros.

Der Migros-Konzern auf einen Blick in unserer Infografik

Umsatz um fast ein Drittel erhöht

Der abtretende Herbert Bolliger hat die Geschicke des orangen Riesen 12 Jahre lang gelenkt. Im November 2017 wird er das festgelegte Höchstalter von 64 Jahren erreichen und deshalb Ende Jahr abtreten. Er hinterlässt seinem Nachfolger ein gewaltiges Gebilde: Während seiner Amtszeit stieg der Umsatz von 20 auf 27,7 Milliarden Franken.