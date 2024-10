Daron Acemoğlu wurde 1967 in Istanbul geboren. Nach Abschluss seines Doktorats in Ökonomie an der London School of Economics (LSE), wechselte er zum Massachusetts Institute of Technology (MIT) und wurde dort zum Institutsprofessor ernannt. 2021 erhielt Acemoğlu von der Research Papers in Economics (RePEc)-Initiative den Titel «einflussreichster Wirtschaftswissenschaftler der Welt» .

Seine Forschungsgebiete sind Makroökonomie, Politische Ökonomie, Arbeitsökonomie, Entwicklungsökonomie und Wirtschaftstheorie.