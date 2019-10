Esther Duflo (46) ist gebürtige Französin, lebt aber seit mehr als 20 Jahren in den USA. Sie lehrt am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ihr Schwerpunkt liegt auf mikroökonomischen Themen in Entwicklungsländern, darunter das Verhalten von Haushalten, Bildungspolitik, Zugang zu Finanzdienstleistungen, Gesundheitspolitik und die Bewertung wirtschaftspolitischer Massnahmen. Sie ist die jüngste Wirtschaftsnobelpreisträgerin.

Abhijit Banerjee (58) wurde in Indien geboren und promovierte an der Harvard Universität. Auch er ist wie seine Frau Esther Duflo am MIT tätig. Er gründete zusammen mit ihr 2003 das Poverty Action Lab, welches er leitet.

Michael Kremer (54) war Lehrer in Kenia, Geschäftsführer einer Nichtregierungsorganisation und schliesslich Professor am MIT und in Harvard. Seine Forschungsgebiete sind Bildung und Gesundheit in Entwicklungsländer sowie Immigration und Globalisierung.