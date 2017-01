Der Pharmakonzern Novartis schreibt im vergangenen Geschäftsjahr ein leicht schlechteres Ergebnis .

schreibt im vergangenen Geschäftsjahr ein . Der Umsatz reduzierte sich um zwei Prozent auf 48,5 Milliarden Dollar, der Reingewinn von 7,02 auf 6,7 Milliarden Dollar.

Der Pharmakonzern Novartis hat ein schwieriges Geschäftsjahr in etwa wie angekündigt beendet. Neben ablaufenden Patenten haben die kriselnde Augensparte Alcon sowie nicht ganz nach Plan verlaufene Markteinführungen dem Konzern zu schaffen gemacht.

Entsprechend liegt der Konzernumsatz mit 48,5 Mrd US-Dollar zu konstanten Wechselkursen auf dem Niveau des Vorjahres. Der Jahresgewinn der Gruppe verminderte sich um fünf Prozent auf 6,7 Mrd. US-Dollar. Mit diesen Zahlen hat Novartis die Markterwartungen in etwa erreicht.

Stabile Aussichten

Für 2017 stellt Novartis einen Nettoumsatz zu konstanten Wechselkursen weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres in Aussicht, wobei die Einbussen durch Generikakonkurrenz wettgemacht werden. Das operative Kernergebnis des Konzerns werde voraussichtlich weitgehend auf Vorjahresniveau liegen oder um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz zurückgehen.

Basel (sda) Der Basler Pharmakonzern Novartis hat im vergangenen Geschäftsjahr die Vorjahreszahlen nicht erreichen können. Sowohl Umsatz wie Gewinn reduzierten sich leicht, wobei der Konzern auch unter ungünstigen Wechselkursen litt.

Novartis erzielte 2016 einen Umsatz von 48,5 Milliarden Dollar und einen Reingewinn von 6,7 Milliarden Dollar, wie Novartis am Mittwoch mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr sind das Rückgänge um 2 respektive um 5 Prozent. Ohne die Effekte der Wechselkurse hätte Novartis jedoch die Vorjahreszahlen erreicht. Der Umsatz wäre stabil geblieben, der Gewinn um 1 Prozent angestiegen.

Die entsprechenden Zahlen des Reingewinns im Kerngeschäft lauten 11,3 Milliarden Franken, was gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 6 Prozent darstellt.

Beim Umsatz machten Volumensteigerungen bei Wachstumsprodukten die vorgenommenen Preissenkungen, den Verlust der Exklusivrechte und den negativen Einfluss durch verstärkte Konkurrenz im Generikageschäft wett. Belastend war für Novartis vor allem der Verlust der Exklusivrechte für das Leukämiemedikament Gleevec. Beim Gewinn konnten höhere Erträge aus den assozierten Gesellschaften die Einbussen im Generikageschäft und die Belastung durch Investitionen kompensieren.

Obwohl das Unternehmensergebnis nicht besser als im Vorjahr ausfällt, schlägt die Unternehmensleitung der Generalversammlung eine Erhöhung der Dividende um 2 Prozent auf 2,75 Franken pro Aktie vor.

Mit dem Jahresergebnis kündigt Novartis auch ein Aktienrückkaufprogramm an. So sollen im laufenden Jahr Aktien im Umfang von bis zu 5 Milliarden Dollar zurückgekauft werden. Novartis bekräftige damit das Vertrauen in die Wachstumsaussichten, heisst es dazu in der Mitteilung.