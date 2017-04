Die NZZ Mediengruppe will aber laut eigenen Angaben weiterhin im deutschsprachigen Ausland ihr Angebot ausbauen.

NZZ.at, das digitale Bezahlprodukt der NZZ für Österreich, wird Ende April eingestellt. Es habe seine Ziele im Markt nicht erreicht, teilte die NZZ mit. Fünf Mitarbeiter von NZZ.at werden deshalb per Ende September entlassen.

«Wir haben das Projekt mehrmals weiterentwickelt. Dennoch blieb es hinter unseren Erwartungen», sagt Veit Dengler, CEO der NZZ-Mediengruppe. Dieser Entscheid sei aber keine Absage an die Internationalisierung, sondern an dieses Angebot in dieser Form. Die NZZ behält deshalb den Standort Wien bei.

Die NZZ-Mediengruppe lancierte NZZ.at im Januar 2015. Es war gemäss Mitteilung das erste neue Produkt, das die Gruppe nach Verabschiedung ihrer Strategie mit Fokus auf Publizistik auf den Markt brachte.