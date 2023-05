Andreas Dietrich ist Professor für Banking and Finance sowie Leiter des Instituts für Finanzdienstleistungen an der Hochschule Luzern. Er arbeitet regelmässig an Studien um das Thema Retail und Online-Banken.

Zu den neuen, günstigen Anbietern sagt er: «Bei den neuen Smartphone-Banken oder Brokern ist das Ziel, dass die Kundinnen und Kunden selber handeln, also selber Aktien kaufen und verkaufen. Bei traditionellen Banken hat man zusätzlich die Möglichkeit, eine Kundenberatung in Anspruch zu nehmen.»

Trotz der hohen Gebühren lohne sich ein Wertschriftendepot in der Regel: «Es ist natürlich abhängig von der Person, von der Risikoneigung und auch vom Kapital, das zur Verfügung steht. Aber grundsätzlich, wenn man die Vergangenheit anschaut, hat es sich in der langfristigen Perspektive immer gelohnt, dass man auch in Wertschriften investiert hat. Auch nach Abzug von Gebühren ist man damit besser gefahren als mit dem Sparkonto.»