Was steckt hinter den Aktionspreisen für Schoggihasen und Co?

Obwohl es bis zum Ostersonntag am 20. April noch fünf Wochen dauert, sind die Regale in Supermärkten schon jetzt gefüllt mit Schokoladenhasen, bunten Schoggi-Eiern und allerlei weiteren Osterspezialitäten.

Besonders auffällig ist, dass manche Produkte schon jetzt zu deutlichen Aktionspreisen erhältlich sind. Migros und Coop erklären diese frühen Rabatte damit, dass sie über die gesamte Zeit bis Ostern attraktive Angebote bieten möchten. Die Discounter Aldi und Lidl hingegen verzichten auf solche frühen Rabatte.

Legende: Wenn Schoggihasen und andere Osterprodukte schon fünf Wochen vor Ostern zu Aktionspreisen angeboten werden, dann steckt eine Strategie dahinter. SRF / Andreas Kohli

Für den Detailhandelsexperten Jörg Staudacher ist die Strategie von Migros und Coop eindeutig: «Man versucht, Marktanteile zu gewinnen und gleichzeitig zu verhindern, dass Kunden zu Aldi und Lidl abwandern. Mit solchen frühen Osteraktionen möchten Migros und Coop ihre Kunden langfristig an ihre Läden binden», erklärt er.

Das Ziel dahinter: «Die beiden Unternehmen möchten ihr Preisimage bei den Konsumenten senken, um weiterhin attraktiv zu bleiben.»

Rohstoffpreise als Schlüsselfaktor

Auf Anfrage teilte Migros mit, dass bei den Aktionen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, insbesondere im Fall der Schokoladeneier sind es die Kosten für Rohstoffe wie Kakao. Fraglich bleibt jedoch, ob sich die frühe Rabattschlacht tatsächlich lohnt.

Grundsätzlich möchte man Produkte ins Rampenlicht stellen, die stark in der Wahrnehmung der Konsumenten sind.

Denn mit dieser Art der Kundenbindung nehmen Migros und Coop bewusst eine geringere Marge bei den Aktionen in Kauf, sagt Staudacher. «Grundsätzlich möchte man Produkte ins Rampenlicht stellen, die stark in der Wahrnehmung der Konsumenten sind. Ostern und Weihnachten bieten sich dafür besonders an, da diese Zeiträume im Fokus der Kunden stehen», erklärt der Detailhandelsexperte.

Osterfans und Schokoladenliebhaber können sich also über die Rabattaktionen freuen. Ein Wermutstropfen bleibt: Bis die Häschen in den Osternestern landen und gegessen werden dürfen, muss man noch fünf Wochen warten. Sicher ist, viele dürften der süssen Versuchung wohl schon früher nicht widerstehen können.