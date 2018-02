Der Dow-Jones-Index an der New Yorker Börse hat am Montagnachmittag zeitweise mehr als 1500 Punkte verloren, fast 6 Prozent.

Später machte er einen Teil dieser Verluste wieder wett und schloss um 4,6 Prozent tiefer als am Freitag.

Händler nannten zwei Gründe für den Einbruch: Nachdem die Aktienkurse lange Zeit gestiegen waren, realisierten nun viele Anleger ihre Gewinne. Zudem würden weitere Zins-Erhöhungen erwartet.

SRF-Börsenanalyst Jens Korte sagt dazu: «Möglicherweise wurde der massive Verkaufsrutsch von computergesteuerten Programmen ausgelöst.»

