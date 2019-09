Die Renten der Pensionskassen bleiben unter Druck. Denn eine weiter steigende Lebenserwartung und Kapitalmärkte mit tiefen Renditen setzen der beruflichen Vorsorge zu.

Das Wirtschaftsmagazin «ECO» hat deshalb aktuell 21 grosse Vorsorge-Einrichtungen zur Höhe des Umwandlungssatzes, zu Abfederungsmassnahmen gegen Rentenlücken, zum möglichen Zwang, das Kapital beziehen zu müssen, und zum technischen Zins befragt.

20 haben geantwortet, einzig die Pensionskasse von Nestlé wollte sich nicht dazu äussern.

Umwandlungssatz sinkt weiter

Die Ergebnisse zusammengefasst: 2020 wird rund die Hälfte der befragten Vorsorge-Einrichtungen ihren Umwandlungssatz weiter senken – also den Prozentsatz des angesparten Kapitals, der den Pensionierten jährlich als Rente ausgezahlt wird.

Die Senkung fällt dabei unterschiedlich stark aus:

Die SBB Pensionskasse kürzt den Umwandlungssatz um 0.12 Prozentpunkte auf 4.96 Prozent.

Die Avadis Vorsorge AG des Technologiekonzerns ABB senkt ihn um 0.20 Prozentpunkte auf 5.65 Prozent.

Auffällig ist, dass Umwandlungssätze unter 5 Prozent (noch) selten sind. Lediglich die SBB Pensionskasse (4.96 Prozent), die Helevetia Sammelstiftung (4.76 Prozent), die Sammelstiftung der Allianz (4.88 Prozent) sowie - besonders ausgeprägt - die UBS Pensionskasse (4.50 Prozent) liegen darunter.

Die Kassen dürfen den Umwandlungssatz nur im überobligatorischen Teil der zweiten Säule senken. Im obligatorischen Teil gelten nach wie vor 6.8 Prozent für alle Versicherten.

Bild 1 / 5 Legende: Angenommen, das angesparte Kapital einer heute 55-Jährigen beträgt bei ihrer ordentlichen Pensionierung mit 64 Jahren 500'000 Franken. SRF Bild 2 / 5 Legende: Der Umwandlungssatz ihrer Pensionskasse beträgt 6 Prozent. Mit der Pensionierung erhält die Versicherte somit eine Rente von 30'000 Franken pro Jahr. Lebenslang. SRF Bild 3 / 5 Legende: Nach knapp 20 Jahren wäre dieses Kapital aufgebraucht. Annahme: Das angesparte Kapital erwirtschaftet über diesen Zeitraum eine Rendite von 2 Prozent. SRF Bild 4 / 5 Legende: Geht die Pensionskasse aber davon aus, dass die Lebenserwartung steigt, muss sie handeln. Sie senkt den Umwandlungssatz auf fünf Prozent. Die Frau erhält dann eine Rente von noch 25'000 Franken pro Jahr – 5000 Franken weniger als ursprünglich erwartet. SRF Bild 5 / 5 Legende: Ihre Rentenlücke beträgt über 20 Jahre somit 100'000 Franken. SRF

Die Kürzungen erscheinen prozentual gering, wirken auf die absoluten Renten jedoch erheblich: Es geht um Hunderte, ja Tausende Franken Einbussen – lebenslang.

Arbeitgeber leisten mehr, als sie müssten

Um die Kürzung der Umwandlungssätze abzufedern und drohende Rentenlücken zu glätten, leisten bei 13 der befragten Kassen die Arbeitgeber finanziell mehr, als sie per Gesetz müssten. Sei es bespielsweise in Form von Einmal-Einlagen über Arbeitgeber-Reserven oder via überproportionale Erhöhung der Sparbeiträge.

Im Vorteil sind dabei eindeutig die Pensionskassen der grossen Unternehmen.

Stiftung Auffangeinrichtung Die (zu) hohen Umwandlungssätze setzen vor allem der Stiftung Auffangeinrichtung zu, eine von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragene BVG-Stiftung: Weil sie nur im Obligatorium tätig ist, gilt für sie der im Gesetz verankerte (zu hohe) Umwandlungssatz von 6.8 Prozent. Ausserdem machen ihr die Negativzinsen zu schaffen: Denn sie verwaltet rund 13.4 Milliarden Franken Freizügigkeitsgelder der zweiten Säule. Nach eigenen Angaben kann sie dieses Geld nur mit Verlust am Kapitalmarkt platzieren, darf es aber gegenüber den Kunden nicht negativ verzinsen.

Für Dieter Stohler, den Leiter der Pensionskasse des Bundes Publica, ist auch klar, dass die Abfederung für Versicherte, die kurz vor der Pensionierung stehen, zu priorisieren ist: «Wer bei der Senkung unseres Umwandlungssatzes auf 2019 ein Jahr vor der Pensionierung stand, dem haben wir den vollen finanziellen Ausgleich gewährt».

Kein flächendeckender Kapitalbezugszwang

Mit dem Zwang zum Kapitalbezug statt einer Rente können Pensionskassen die Risiken der Anlage und der Langlebigkeit zu den Versicherten schieben.

Allerdings verlangen bislang nur 3 der 21 befragten Vorsorge-Einrichtungen, dass Versicherte einen Anteil ihres Pensionskassen-Guthabens ab einem bestimmten Einkommen zwingend als Kapital beziehen müssen – und dies gilt auch nur für höhere und hohe Saläre: die Avadis Vorsorge AG ( ab 130'000 Fr.), die Pensionskasse der Credit Suisse (ab rund 128'000 Fr.) sowie die Pensionskasse Novartis (ab 150'000 Fr.)

Technischer Zins bereits deutlich gesunken Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der so genannte technische Zins – nicht zu verwechseln mit dem vom Bundesrat jährlich festgelegten «Mindestzins» – ist eine rechnerische Grösse, deren Veränderung indes reale, finanzielle Konsequenzen auf eine Pensionskasse hat: Es ist der Zins, mit dem das Kapital der Rentner aufgrund erwarteter Renditen abgezinst und für Rentenzahlungen reserviert wird. Die Kassen geben für 2020 eine Bandbreite von 1.3 bis 2.5 Prozent an. Bei einem Drittel wird der technische Zins noch festgelegt. Lange Jahre waren die technischen Zinsen deutlich höher. Senkt eine Pensionskasse diesen Zins, braucht sie zwar weniger Rendite, gleichzeitig muss sie aber für die Rentner zusätzliches Kapital bereitstellen. Reichen Rückstellungen und Reserven dafür nicht aus, geht dies oft zulasten der Rendite der aktiv Versicherten.

Die Ergebnisse der «ECO»-Umfrage im Detail

Veränderung der Umwandlungssätze Pensionskasse UW 2019 UW 2020 Avadis (ABB) 5.85 5.65 Bernische PK 5.84 5.79 PK Basel-Stadt 5.44 k. A. BVK* (Kanton ZH) indiv. indiv. comPlan (Swisscom) 5.52 5.34*** PK Coop 5.15 5.15 PK Credit Suisse 5.688 5.560 Migros** PK 5.65 5.65 Nestlé k. A. k. A. Novartis PK 5.35 k. A. PK Post 5.10 5.10 Publica (Bund) 5.09 5.09 PK Roche 5.0 5.0 PK SBB 5.08*** 4.96 UBS PK 4.51 4.50 PK Stadt Zürich 5.69 5.14 Allianz Sammelstiftung**** 5.070 4.887 Helvetia Sammelstiftung **** k. A. 4.76 Swiss Life Sammelstiftung**** 5.251 5.098 Vita (Zurich) 6.0 5.9 Stiftung Auffangeinrichtung 6.8 6.8

UW: Umwandlungssatz

* BVK arbeitet seit 2017 konsequent mit Generationentafeln.

** Leistungsprimat

*** ab 01.09. (comPlan) / ab 01.03. (PK SBB)

**** Überobligatorium, Mann

Angaben in Prozent

Technischer Zins und Deckungsgrad Pensionskasse TZ 2020 DG Avadis (ABB) 1.75 k. A. Bernische PK in Arbeit 91.5 PK Basel-Stadt in Arbeit 97.6 BVK (Kanton ZH) 2.0 95.1 comPlan (Swisscom) in Arbeit 103.1 PK Coop 2.0 108.4 PK Credit Suisse in Arbeit 112.1 Migros** PK 2.0 114.2 Nestlé k. A. 105.8 Novartis PK k. A. 108.5 PK Post 1.75 101.9 Publica (Bund) 2.0 /0.5* 101.2 PK Roche 2.0 k. A. PK SBB in Arbeit 101.1 UBS PK 1.5 124.2 PK Stadt Zürich 2.0 110.9 Allianz Sammelstiftung 2.25 k. A. Helvetia Sammelstiftung in Arbeit jederzeit 100 Swiss Life Sammelstiftung k. A. jederzeit 100 Vita (Zurich) k. A. 100 Stiftung Auffangeinrichtung k. A. 107.7

TZ: technischer Zins, DG: Deckungsgrad

* offene/geschlossene Vorsorgewerke

Massnahmen Pensions-kasse Finanzielle Abfederung Arbeitgeber Kapital-Bezugs-Zwang Avadis (ABB) ja ja Bernische PK nein nein PK Basel-Stadt ja nein BVK (Kanton ZH) möglich nein comPlan (Swisscom) ja nein PK Coop ja nein PK Credit Suisse ja ab 2020 Migros PK ja nein Nestlé k. A. k. A. Novartis PK ja ja* PK Post ja nein Publica (Bund) ja nein PK Roche ja nein PK SBB ja nein UBS PK ja nein PK Stadt Zürich ja nein Allianz Sammelstiftung nein nein Helvetia Sammelstiftung nein nein Swiss Life Sammelstiftung nein nein Vita (Zurich) nein nein Stiftung Auffang-einrichtung nein nein

* Novartis PK2