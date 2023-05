Der Pharmakonzern Novartis hat den künftigen Sandoz-Verwaltungsrat bestimmt.

Dieser soll aus insgesamt zehn Mitgliedern und drei Unterausschüssen bestehen, wie Novartis mitteilte.

03:05 Video Archiv: Novartis-Trennung von Sandoz Aus Tagesschau vom 25.08.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 5 Sekunden.

Bereits bekannt ist, dass der ehemalige CEO von Firmenich, Gilbert Ghostine, Verwaltungsratspräsident wird. Aber auch die zusätzlichen, nun präsentierten Mitglieder lesen sich wie ein «Who's who» der Schweizer Unternehmenslandschaft: So soll François-Xavier Roger, Nestlé-Finanzchef, mit von der Partie sein. Er soll den Vorsitz des Prüfungs-, Risiko- und Compliance-Ausschusses übernehmen.

Urs Riedener, bis 2022 CEO des Schweizer Milchverarbeiters Emmi, wird den Vorsitz des Human Capital & ESG Committee von Sandoz übernehmen.

Legende: Novartis wird seine Generika-Tochter Sandoz noch in diesem Jahr abspalten und als eigenständiges Unternehmen an die Börse bringen. Keystone/Urs Flüeler

Karen Huebscher, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied in Unternehmen und Institutionen und ehemalige CEO der Solvias Group, wird den Angaben zufolge Vizepräsidentin des künftigen Verwaltungsrats und ad interim Vorsitzende des Ausschusses für Wissenschaft, Innovation und Entwicklung.

Weitere Mitglieder sind Remco Steenbergen, seit 2021 Finanzvorstand der Deutschen Lufthansa, Shamiram Feinglass, zuletzt Chief Medical Officer für Biowissenschaften und Diagnostik und Vice President Global Medical Affairs and Policy, Biowissenschaften und Diagnostik, bei Danaher, einem globalen Wissenschafts- und Technologieunternehmen.

Arbeitsbeginn im Juni

Ausserdem werden noch Aarti Shah, ehemaliger Chief Information and Digital Officer & Senior Vice President bei Eli Lilly, und Yannis Skoufalos, ehemaliger Global Product Supply Officer bei Procter & Gamble, dem Sandoz-Gremium angehören.

Der Sandoz-Verwaltungsrat werde ab Juni mit den vorbereitenden Arbeiten beginnen und nach der geplanten Abspaltung von Sandoz in der zweiten Jahreshälfte 2023 in Kraft treten, heisst es in der Mitteilung, dies vorbehaltlich der Zustimmung des Novartis-Verwaltungsrats und der Aktionäre.