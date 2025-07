Frauchen und Herrchen scheuen keinerlei Mühen und Kosten, wenn es um ihre geliebten Vierbeiner geht. Für die halbe Million Hunde und über 1.5 Millionen Katzen in Schweizer Haushalten werden pro Jahr zwischen 1000 und 3000 Franken pro Tier ausgegeben.

Nahrungsergänzungsmittel für Fellnasen spielen dabei eine immer grössere Rolle. Der Konzern Nestlé beispielsweise konnte den Umsatz mit Nahrungsergänzungsmitteln für Haustiere im letzten Jahr um mehr als 20 Prozent steigern.

Trinkhilfe und Darmbakterien

«Die Tierhalter wünschen sich eine Ernährung, die auf ihre Haustiere zugeschnitten ist. Nahrungsergänzungsmittel geben ihnen die Möglichkeit, zusätzlich zur regulären Ernährung Nährstoffe beizugeben», erklärt Catherine Cartier, Direktorin für Tiernahrung im Bereich Innovation bei Nestlé.

Legende: Nahrungsergänzung für Haustiere kann helfen – im richtigen Mass. Keystone / LAURENT GILLIERON

Nestlé investiert deshalb kräftig in die Forschung. «Für Katzen bieten wir beispielsweise Nahrungsergänzung an, mit der sie mehr trinken. Für Hunde haben wir zum Beispiel Probiotika, also Mikroorganismen, die den Verdauungstrakt unterstützen», so Cartier.

Nicht zu viel des Guten

Doch wie bei Nahrungsergänzungsmitteln beim Menschen ist auch bei Tieren der Einsatz umstritten. Das sagt Annette Liesegang, Direktorin des Instituts für Tierernährung an der Universität Zürich.

Gibt man einem Tier zusätzlich etwas, dann kann das natürlich schaden.

Liesegang ergänzt: «Manchmal braucht es Zusätze, wenn die Tiere nicht gesund sind oder Gelenkprobleme oder Ähnliches zeigen.» Dann könne man laut Expertin mit Zusätzen ergänzen. Auch wenn man hausgemacht füttert, solle man auf jeden Fall bestimmte Spurenelemente oder Vitamine beifügen. Füttere man aber ein Alleinfutter, könne man auf Nahrungsergänzung verzichten.

Haustiere in der Schweiz

Denn dieses ist bereits ausgeglichen mit Vitaminen und Spurenelementen versorgt. «Gibt man einem Tier zusätzlich etwas, dann kann das natürlich schaden. Wenn ich zusätzlich zum Beispiel fettlösliche Vitamine gebe oder zu viele Mineralstoffe, kann es zum Beispiel zu Knochenproblemen kommen. Und das ist natürlich kontraproduktiv.»

Lukratives Geschäft

Nichtsdestotrotz ist es für die Unternehmen ein interessantes Geschäft. Alleine Nestlé erwirtschaftete mit Tiernahrung letztes Jahr über 18 Milliarden Franken. Inzwischen macht Tiernahrung beim weltgrössten Nahrungsmittelkonzern mehr als 20 Prozent des Umsatzes aus. Vor 10 Jahren waren es noch 13 Prozent. Der Trend um Nahrungsergänzung für Tiere macht dieses Geschäft noch interessanter.