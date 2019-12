Nur gerade fünf Prozent der Gedanken, die sich während des Einkaufs abspielen, seien bewusst, erklärt Neuropsychologe Jäncke. Der grosse Teil – warum man was kauft – passiere unbewusst. Das sei aber nicht gleichzusetzen mit zufällig. Denn das Unterbewusstsein wurde gefüttert – über die Jahre, mit Erfahrungen und Wissen. Und es ist all das, was uns als Kundinnen und Kunden spontan zugreifen lässt.

Gerade bei Aktionen, die einen Kaufimpuls auslösen können, erklärt Jäncke: «Impulskäufe ist eigentlich ein Begriff, der noch klarer macht, dass wir bei Kaufprozessen angesprochen werden durch den Reiz an sich. Und wir haben vielleicht im Vorfeld überhaupt nicht über das nachgedacht, was wir da kaufen. Und das sind so Situationen, die sind für unsere Gesellschaft – also auch für alle Gesellschaften – von herausragender Bedeutung. Sie gehen in einen Laden und sehen irgend etwas, das ihnen gefällt – eben aufgrund einer individuellen Präferenz und greifen zu.»