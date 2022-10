Die Swiss hat ihren Erholungskurs im finanziell wichtigen dritten Quartal fortgesetzt.

Sie hat erneut einen Gewinn geschrieben – in diesem Quartal in Höhe von mehr als 220 Millionen Franken.

Die Fluggesellschaft sieht sich gut auf Kurs, um nach fast drei Jahren Coronakrise auch im Gesamtjahr wieder profitabel zu werden.

02:58 Video Aus dem Archiv: Piloten und Swiss einigen sich Aus 10 vor 10 vom 24.10.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 58 Sekunden.

Von Juli bis September steigerte die Swiss ihren Umsatz um 88.2 Prozent auf 1.33 Milliarden Franken, wie es in einer Mitteilung heisst. Man habe im Reise-intensivsten Quartal, in das die Sommerferien fallen, an die positive Geschäftsentwicklung der Vormonate anknüpfen können, heisst es weiter.

Dazu hätten «nahezu einzigartige Marktvoraussetzungen» beigetragen. Diese hätten sich ergeben wegen des knappen Angebots, das eine Folge von weltweiten Ressourcenengpässen und gleichzeitigen Nachholeffekten im Passagier- und Frachtverkehr gewesen sei. «Diese konnten wir auch dank der wirksamen Restrukturierung und einer hohen Flugplanstabilität in den Sommermonaten in starke Resultate umwandeln», wird Finanzchef Markus Binkert in der Mitteilung zitiert.

Flughafen Zürich verliert CEO Stephan Widrig Box aufklappen Box zuklappen Der Flughafen Zürich muss sich einen neuen CEO suchen. Stephan Widrig verlässt das Unternehmen nach 23 Jahren per Ende April 2023 und übernimmt den Chefposten beim Immobilienunternehmen Allreal. Widrig, der 15 Jahre in der Geschäftsleitung des Flughafens sass und dann acht Jahre die Geschicke des Unternehmens leitete, habe sich für eine neue Herausforderung entschieden, teilte der Flughafen mit. Die Suche nach einem Nachfolger werde nun eingeleitet.

Der operative Gewinn im dritten Quartal belief sich auf 220.5 Millionen Franken. Damit lag er schon wieder recht nah am Niveau von vor der Krise: Im dritten Quartal 2019 – also noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, welche die Flugbranche in den Abgrund gezogen hatte – hatte die Swiss noch einen Betriebsgewinn von 244 Millionen Franken erzielt. Vergangenes Jahr ging er dann auf nur noch 22.7 Millionen zurück.

Profitables Gesamtjahr erwartet

Über die gesamte Neunmonatsperiode gerechnet lag der Umsatz der Swiss gemäss dem Communiqué bei 3.18 Milliarden Franken und der Betriebsgewinn bei 287.5 Millionen Franken. Auch für das letzte Quartal gibt sich die Airline nun zuversichtlich, einen «soliden» Gewinn erwirtschaften zu können.

«Trotz aktuell vorherrschender wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten verzeichnet Swiss aktuell eine sehr gute Buchungslage», heisst es . in der Mitteilung